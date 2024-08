915 milioni per il Fondo Unico di Inclusione Sociale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Ilper la non autosufficienza, previsto dalla Legge di Bilancio 2024, ammonta a circa 915, di cui 500 per l'unità di valutazione multidimensionale, 15 per i progetti indipendenti e la parte restante per la non autosufficienza. Fra gli obiettivi vi sono il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia, la promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche didelle persone con disabilità, l'lavorativa e sportiva, il turismo accessibile, e interventi finalizzati al riconoscimento del valoreed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare. Chi è il caregiver? Il, di 231.807.