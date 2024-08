Uomini e Donne Paola Frizziero oggi | parla Karina Cascella

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il cambio look diha fatto parecchio discutere e, i più curiosi si sono chiesti che opinione avesse al riguardo,. Andava in onda la stagione 2005/2006 diquandosi è fatta conoscere dal pubblico di Canale 5.e Carina. Crediti: Instagram – velvetgossipha preso parte al programma di Maria De Filippi, inizialmente come corteggiatrice, alla corte di Salvatore Angelucci, per poi, dopo qualche anno come tronista. Ma sono stati gli scontri conad aver caratterizzato il suo percorso.