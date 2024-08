Una nuova stagione in pista per l’Alga Atletica Arezzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024), 19 agosto 2024 – Unainper. Le attività della società cittadina riprenderanno da lunedì 26 agosto per tutte le categorie dagli Esordienti agli Allievi e saranno ospitate dallo stadio dileggera “Tenti” dove verranno proposti allenamenti nelle varie specialità di velocità, salti e lanci. I corsi per i più piccoli dei Pulcini, nati nel biennio 2020-2021, partiranno invece da lunedì 16 settembre e si svolgeranno in una dimensione ludico-motoria tra giochi, esercizi e percorsi finalizzati a favorire una crescita armoniosa e uno sviluppo delle diverse abilità fisiche, della flessibilità, dell’equilibrio, della coordinazione, della velocità e della reattività.