Soltanto un pausa di 48 ore Poi la temperatura si rialzerà

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il caldo estremo dei giorni scorsi è finalmente messo in, almeno per qualche giorno. Nella giornata di ieri una perturbazione atlantica, la prima dopo quasi quaranta giorni, è transitata sulla nostra provincia, portando pioggia e temporali. Non è piovuto molto: una decina i millimetri caduti in città, con i fenomeni più intensi che hanno colpito invece le province di Pisa e di Lucca. Il vero cambiamento è arrivato dal calo delle temperature: dopo una massima di circa 30 gradi, registrata a fine mattinata, le temperature sono calate sotto i 25 gradi un po’ dappertutto in pianura, regalando un po’ di refrigerio e un rimescolamento dell’aria. In collina, dove le temperature non avevano fatto in tempo a salire nella mattinata di ieri, le massime si sono fermate a 23-24°. Dunque l’estate è finita? Assolutamente no.