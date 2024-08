Pechino Express | la nuova edizione è pronta ecco chi sono i 10 Vip che faranno parte del cast

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 19 agosto 2024)tornerà ben presto sul piccolo schermo: ma chii personaggi scelti per ildella prossima?! La trasmissione condotta da Costantino Della Gherardesca sarà prossimamente disponibile alla visione dagli appassionati del genere; in estate, si sa, si lavora strenuamente aiing per arruolare i Vip da inserire all’interno dei programmi. Stessa cosa è toccata infatti agli autori del Grande Fratello, a quelli di Ballando con le Stelle e ancora a quelli del Tale e Quale Show e de La Talpa. Sembra che prossimamente potremo vedere neldiattori, cantanti, calciatori ed ex gieffini. Almeno stando alle parole di Novella 2000. Una fra le coppie più discusse e amate potrebbe essere quella composta da Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, che abbiamo imparato a conoscere meglio durante l’ultimadel Grande Fratello di Signorini.