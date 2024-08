Olimpiadi invernali 2026 Salvini | Il villaggio olimpico di Milano? Sarà molto meglio di quello di Parigi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 agosto 2024), 19 agosto 2024 – I Giochi olimpicidi-Cortinasi avvicinano a grandi passi. La cerimonia di apertura, il 6 febbraio, è prevista allo stadio San Siro di. I lavori del, a Scalo Romana, sono in anticipo di tre mesi, quindi non ci dovrebbero essere problemi per la consegna fissata per il 31 luglio del prossimo anno. E intanto il vicepremier Matteoannuncia una visita la cantiere: “Domani mattina conto di riuscire a fare un sopralluogo sul cantiere del, e conto che sia unpiù efficiente e più apprezzato dagli atleti didi, con la gente che dormiva nei prati senza aria condizionata, la mensa E non parlo della Senna".