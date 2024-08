Murale dedicato al volley femminile Lauro | All’inaugurazione ci sarà Fabris

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “L’opera, che inaugureremo durante Città Spettacolo e che rappresenterà l’abbraccio tra le campionesse azzurre diPaola Egonu e Monica De Gennaro, vincitrici dell’oro a Parigi 2024,un messaggio forte e chiaro contro ogni forma di razzismo come anche la celebrazione di un successo tra i più prestigiosi della storia dello sport italiano. E’ stata un’idea geniale del sindaco Mastella che merita un plauso convinto”, lo spiega in una nota il delegato allo Sport Enzo. “Ben si sposa peraltro con la lunga e importante tradizione pallavolistica della città. Dopo la chiusura della Palestra Amato a causa di problemi di sicurezza legati ai carichi pendenti, l’Amministrazione garantirà ad atleti e amatori deluna casa dove poter praticare, in sicurezza questo spettacolare sport.