Maltempo in Maremma chiusa per precauzione la chiesa di Manciano

(Di lunedì 19 agosto 2024)(Grosseto), 19 agosto 2024 –perladi San Leonardo adopo la forte ondata diche ha colpito lanella giornata di ieri. In attesa di una verifica della situazione è stato infatti interdetto l'accesso all'edificio religioso su ordine del sindaco Mirco Morini. Il crollo che ha fatto cadere le pietre di uno dei tre merli del campanile di San Leonardo colpito da un fulmine ha provocato danni ad un'auto parcheggiata in piazza della, danni inoltre sono stati accertati nel tetto della navata centrale dellae in una porzione di quella laterale. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area. "Resta però una condizione di residuo potenziale pericolo per l'incolumità pubblica e privata - si legge in una nota del Comune - e per questo si sono rese necessarie le due ordinanze a firma del sindaco Mirco Morini.