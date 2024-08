Maltempo | allerta meteo arancione in una regione le previsioni per oggi

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 19 agosto 2024) L’Italia in questi giorni è entrata nella fase del, e leperindicano unainL’Italia si trova nuovamente a fare i conti con il. Dopo un weekend caratterizzato da piogge e temporali che hanno messo fine al caldo afoso, anche l’inizio della settimana non sembra promettere miglioramenti. Leper, lunedì 19 agosto, indicano una situazione particolarmente critica per alcune zone del paese.– notizie.comLapiù colpita dalle avverse condizionirologiche è l‘Emilia-Romagna. Qui, infatti, è stata emessa un’per il rischio di pia battente. Le aree maggiormente interessate sono la montagna emiliana centrale, la montagna piacentino-parmense, l’alta collina piacentino-parmense e la collina emiliana centrale.