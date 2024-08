Luna storia e simbologia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 19 agosto 2024) Lontana, misteriosa e incantata, laha sempre affascinato l’uomo, che ha cercato in lei una guida spirituale e ha trovato nei suoi cicli le leggi che regolano la vita. In quanto oggetto astrale più vicino a noi, è il primo punto di riferimento che ha fatto intuire ai nostri antenati l’esistenza di ciò che è al di là del nostro pianeta e quindi del vivere quotidiano, ed è l’unico luogo al di fuori della Terra su cui l’uomo abbia mai posto piede. Il periodo dizione, cioè il tempo impiegato dallaper fare un giro completo attorno alla terra (che corrisponde in media a 27 giorni, 7 ore, 43 minuti e 12 secondi), è chiamato “mese siderale”. Rappresenta lo stesso lasso di tempo che scandisce il ciclo delle donne. Infatti laha il compito di smuovere le maree e i flussi, di qualsiasi natura essi siano.