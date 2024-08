Lecce-Atalanta in campo le prossime avversarie dell’Inter! Le formazioni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 agosto 2024), alle 18.30, sarà la penultima partita della prima giornata di Serie A. Inledueal Meazza, sabato alle 20.45 i salentini e venerdì alla stessa ora i bergamaschi. Ecco le probabili. IN– Alle 18.30 debuttano anchein questa Serie A. Nei salentini, a cinque giorni dall’Inter, alla fine gioca Wladimiro Falcone che aveva avuto alcuni giorni di permesso la settimana scorsa per un grave lutto in famiglia. In attacco confermato Nikola Krstovic, sulla trequarti preferito Hamza Rafia al nuovo acquisto Filip Marchwinski già visto in Coppa Italia. Nei bergamaschi ci sono i casi Teun Koopmeiners e Ademola Lookman per Gian Piero Gasperini, coi due giocatori non convocati perché si stanno ammutinando chiedendo la cessione rispettivamente a Juventus e PSG.