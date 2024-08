LaLiga | pareggio tra Villarreal e Atletico Madrid la partita finisce 2-2

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ile l’pareggiano per 2-2. Le due squadre giocano a casa della loro primadel campionato2024/2025. L’incontro presenta un ottimo ritmo sia dai primi minuti, con i padroni di casa che sbloccano il risultato al 18? con Danjuma. I madrileni non tardano però a rispondere, con Llorente che trova la porta al ventesimo e riporta il punteggio in parità. Iltorna poi in vantaggio su autogol: l’ultimo tocco prima di entrare in rete è infatti di Koke, al 37?. La prima metà ditermina con cinque minuti di recupero e Sorloth che manda la palla in rete pochi attimi prima del duplice fischio. Si va dunque all’intervallo con il punteggio sul 2-2. Nella seconda metà nessuna delle due squadre riesce a trovare nuovamente la porta, con il match chein parità per 2-2.