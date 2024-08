La mossa del nuovo arciprete | La città ha sempre voluto affermare la propria identità ma questo non mi fa paura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 agosto 2024) In, da quando la sua nomina è stata resa pubblica, monsignor Marino Mosconi è già venuto in ricognizione diverse volte. È una persona seria, del resto, un docente universitario, un giurista, e sa che assumere l’incarico dinon sarà una passeggiata. Con quasi duemila anni di storia alle spalle (768 a.C.) e prerogative vescovili come mitria, anello, bastone pastorale e persino il privilegio di una scorta armata (gli Alabardieri) che condivide solo con il pontefice. Un ruolo unico anche se innegabilmente più sbiadito rispetto a quando la parola di unpoteva far tremare anche un sindaco. Monsignor Marino Mosconi sarà ildi Monza. La presa in carico è per il 6 settembre a Seveso, mentre l’ingresso ufficiale a Monza sarà il 20 ottobre, alla presenza dell’arcivescovo Delpini.