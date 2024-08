Jey Uso | Il segmento ‘Ucey’ con Sami Zayn? Lo rivedrete

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 19 agosto 2024) Jey Uso è in questo momento una delle superstar più amate dal WWE Universe, giovando tantissimo dell’esposizione che la storyline della Bloodline gli ha datto, sia quando ne faceva parte, sia ora che è nel pieno di una run da wrestler singolo. Una cosa che ha fatto legare molto Jey con il pubblico è stata l’invenzione della catchphrase “YEET” con il pubblico che adesso la urla ad ogni sua mossa. Ma non è questa catchphrase l’argomento di cui Jey si è soffermato a parlare oggi, bensì una nata molto prima e neanche da lui. Jey ricorda il momento C’è stata una scena a SmackDown nel 2022 doveha fatto scoppiare a ridere l’intera Bloodline, quando ad un certo punto si è riferito a Jey Uso definendolo “non molto Ucey in quel periodo”.