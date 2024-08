Il dilemma di Kursk tra la minaccia atomica di Putin e la volpe Gerasimov L’analisi di D’Anna

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 19 agosto 2024) Cosa c’è perdietro il “”, come l’ha definito il presidente americano Joe Biden? A Washington, Londra e in Europa sono convinti che non lo sappia neanche Vladimir. L’unico timore, anzi terrore, che fa venire i brividi all’occidente, è che mediti di utilizzare una bombatattica per ricattare il mondo. Se pure l’ha pensato, evidentemente sono riusciti a dissuaderlo o gli hanno fatto il disegnino del perché non era assolutamente salutare e conveniente farlo. Da dieci giorni il Cremlino è affollato da incubi e fantasmi. In scala ridotta, ma con un effetto dirompente maggiore, il Presidente russo sta rivivendo le convulse ore della marcia su Mosca nel giugno scorso della brigata mercenaria Wagner, guidata da Evgenij Prigožhin.