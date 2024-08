I tre americani sbarcati in città | oggi le visite per Barford Cheatham e Winston

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) Con gli arrivi ieri indi Cassius, Kwane Jaylenl’Unahotels versione 2024/2025 è pronta ad aprire il suo cantiere. E lo farà da domani al PalaBigi, dopo chei tre nuovi acquisti citati effettueranno, al centro Palmer, lemediche di rito, assieme al centro francese Stephane Gombauld, arrivato a Reggio la settimana scorsa. Il poker di neobiancorossi si unirà poi al resto del gruppo, per cominciare a lavorare agli ordini del preparatore fisico Sandro Bencardino e poi con il tecnico Dimitris Priftis per prendere confidenza coi dettami tattici aiutati dai giocatori confermati dalla stagione passata, a partire da capitan Michele Vitali, che conosce molto bene il sistema di gioco del coach greco. All’appello manca solo il veterano Jamar Smith che, in accordo con la società, si ricongiungerà con la squadra tra qualche giorno.