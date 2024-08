Dilettanti si scaldano i motori in campo E’ già tempo di Coppe e di primi derby

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Entro un paio di giorni, il comitato regionale della Lega nazionaledovrebbe ufficializzare i calendari dei campionatistici che vanno dall’Eccellenza alla Seconda Categoria. Ma per le formazioni di Prato e provincia che partecipano a questi campionati è già tornato il momento di riprendere gli allenamenti, visto che il 1 settembre prossimo prenderà il via la prima giornata delle. E quasi tutte saranno già chiamate ad esordire. Non proprio tutte, per la verità: per il Viaccia, ad esempio, il debutto nell’edizione attuale della Coppa Italia di Promozione arriverà il prossimo 18 settembre, con la perdente del confronto fra Cubino e Fiesole. Sempre la prima domenica del prossimo mese prenderà il via anche la Coppa Toscana di Prima Categoria con imatch dei triangolari, con una serie di gare che sulla carta si preannunciano interessanti.