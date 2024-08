Cyber Security Italy Foundation missione in Usa Il presidente Proietti incontra il console italiano a NY

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ildella(la prima fondazione no profit italiana sul mondo cibernetico) Marco Gabriele, si è recato negli Stati Uniti perre alcuni rappresentanti delle Istituzioni americane. Lo comunica una nota nella quale si spiega che “la, che si inserisce in un più ampio processo di internazionalizzazione della Fondazione, ha avuto l’obiettivo di consolidare le relazioni bilaterali tra Italia e Stati Uniti”. “Ildella– prosegue la nota – è stato ricevuto dalgenerale d’Italia a New York, il ministro mlenipotenziario Fabrizio Di Michele, e dalCesare Bieller presso il Consolato Generale d’Italia nella Grande Mela.