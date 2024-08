Cocciaretto-Avanesyan oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Monterrey 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) Elisabettase la vedrà contro Elinanel primo turno del Wta 500 di, torneo di scena sui campi in cemento della città messicana. Reduce dal secondo turno a Cincinnati, la tennista azzurra debutterà contro l’armena, che in Ohio si è spinta fino agli ottavi di finale.ha vinto entrambi i precedenti, ma tutti e due si sono disputati sulla terra rossa quindi contano relativamente. Sarà comunque lei a scendere in campo con i favori del pronostico. In palio un posto al secondo turno contro Elina Svitolina. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TVscenderanno in campo, nella notte italiana tra lunedì 19 e martedì 20 agosto, come 4° incontro sul Center Court dalle 19:30 italiane (al termine di Osorio-Tomljanovic).