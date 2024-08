Australia diplomatico italiano in vista allo Square Kilometre Array Observatory

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il Consolein Western, Sergio Federico Nicolaci, ha effettuato una visita ufficiale(Skao), un’infrastruttura di ricerca astronomica di rilevanza mondiale situata nel deserto occidentaleno, di cui l’Italia è membro fondatore. Durante la visita, riferisce un comunicato, il Console Nicolaci ha incontrato i responsabili dell’osservatorio, il cui trattato istitutivo è stato firmato a Roma nel 2019, visionando i progressi nell’installazione delle prime antenne a bassa frequenza del telescopio SKA-LOW, progettate dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) in collaborazione con l’Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell’Informazione e delle Telecomunicazioni (CNR – IEIIT) e prodotte in Italia da Sirio Antenne, che si è aggiudicata l’appalto per la produzione delle prime 77mila antenne del telescopio.