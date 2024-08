Atalanta lo scippo Psg su Lookman | Gasperini travolto dal mercato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Stasera inizierà il campionato dell', ma nel frattempo i nerazzurri si trovano nel bel mezzo di una tormenta di, con Koopmeiners eche vogliono a tutti costi andare via. Una situazione inimmaginabile a fine maggio, quando si scriveva la storia di Bergamo e dell', campione in Europa League dopo aver battuto con un secco 3-0 il Leverkusen di Xabi Alonso. Un simile successo in campo internazionale sembrava trasportare di diritto la Dea in una nuova dimensione anche in Serie A e per questo motivoha voluto parlarne in prima persona con Percassi: dopo tanti sacrifici e una serie infinita di cartellini prima valorizzati e poi venduti, il tecnico ha chiesto e ottenuto il diritto a poter sognare lo scudetto, ovviamente attraverso la riconferma dei calciatori più rappresentativi.