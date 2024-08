Andrea Delogu | Ho un po’ di cellulite sono ingrassata e dimagrita non importa Mi sento più sexy ora di quando ero tonica Ho fatto 11 anni di analisi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024)è pronta per diventare una delle protagoniste della prossima stagione televisiva di Rai 2. Intanto scalderà i motori con l’evento “La notte dei Serpenti”, ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi per celebrare la cultura e la tradizione musicale abruzzese, che andrà in onda il 23 agosto in prima serata. Poi sarà la volta dell’impegno quotidiano con “La porta magica” su Rai 2, al pomeriggio dal 7 ottobre. Al centro del programma la trasformazione e il miglioramento di se stessi. Laracconta la sua evoluzione personale in una intervista a Sette de Il Corriere della Sera: “La sofferenza va accettata. Ho passato un paio dibrutti in cui non riuscivo a vedere la luce, ma adesso sto bene. Magari se ci sentiamo tra un mese non staro? bene come adesso, ma ce la faro? ancora.