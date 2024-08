Vis adesso c’è da sfoltire la rosa E resta ancora l’incognita Joel Obi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Afa, cielo nero, spruzzi di pioggia. La classica rottura post Ferragosto. È stato il primo giorno di Francesco Coppola in maglia Vis: il difensore classe 2005 dalla chioma corvina inconfondibile, tredicesimo volto nuovo stagionale, va ad arricchire unaormai extralarge. Sono più di 30 i giocatori a disposizione di mister Stellone, 13 dei quali over. Nell’allenamento di ieri erano 32 in campo e uno fuori, ovvero l’infortunato Busato (cyclette a bordo campo per lui). Assente il solito Obi, che prosegue altrove la riabilitazione. Mancavano anche i portieri Farroni e Polverino, ormai da considerare fuori dal progetto dopo l’arrivo di Vukovic. È evidente che la Vis avrà bisogno dii ranghi di qui a fine mese. Così come è difficile pensare ad ulteriori innesti in questa situazione.