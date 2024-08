VIDEO-FOTO Nella notte ‘rossetto e caffè‘ Sal Da Vinci fa il pieno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 18 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Entusiasmo alle stelle, grande partecipazione ed emozioni forti per il concerto di Sal Da”. Bastano le parole del sindaco di Avellino, Laura Nargi, per descrivere un 17 agosto magico per la città capoluogo, inondata di persone in ogni angolo per godersi il concerto dell’artista napoletano. Accompagnato da un’orchestra composta da 35 elementi e diretta dal maestro Andrea Pennino, ha incendiato i cuori di migliaia di persone che hanno partecipato con un trasporto incredibile al suo live “É stata una serata magica– ribadisce il sindaco– sotto una luna meravigliosa, in una piazza gremita. Una grande risposta di pubblico che ha messo il punto esclamativo a questi giorni di festa”.