Uno di meno! Kursk altro clamoroso blitz degli ucraini | l' attacco di precisione | Video

(Di domenica 18 agosto 2024) Prosegue l'avanzate delle forze ucraine in territorio russo. Nelle ultime ore, undurissimo colpo per Vladimir Putin e la sua immagine: l'aeronautica militare di Kiev, infatti, ha colpito unponte sul fiume Seim nella regione russa di. Lo ha annunciato su Telegram il comandante dell'aeronautica militare ucraina, il tenente generale Mykola Oleshchuk, riferisce Ukrinform. Il tutto sarebbe stato poi confermato da alcunidiffusi sempre dall'esercito ucraino. "Direzione. Unponte in!", ha scritto. Secondo Oleshchuk, "gli aerei dell'aeronautica continuano a privare il nemico delle capacità logistiche con attacchi aerei di, il che influisce in modo significativo sul corso delle operazioni di combattimento". Il ponte si troverebbe vicino al villaggio di Zvanoe.