Uccide il padre e una vicina a San Candido poi si barrica in casa e si toglie la vita

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 18 agosto 2024) AGI - La calura estiva aveva salutato da poche ore anche l'Alta Val Pusteria ma mettere sottosopra la tranquillità della comunità di San, ci ha pensato un quarantottenne, Ewald Kuehbacher, che la scorsa notte ha iniziato a sparare all'impazzatando ile unae poi, una volta braccato dalle forze speciali dei carabinieri, i Gis, si è sparato alla gola, per poi spirare in ospedale nel pomeriggio. Quello che è accaduto in un condominio di quattro piani via San Corbiniano all'incrocio con via Frana, ha dell'orribile. Tutto è iniziato verso le ore 23 di ieri - la notizia è trapelata nelle prime ore di questa mattina - quando all'interno dello stabile è scattato l'allarme per una fuga di gas.