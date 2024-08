Tutti in campo per ricordare Giovanni e Anna Maria Pardolesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Si è giocato al centro sportivo Brian Filipi di Pinarella il memorial dedicato a, una coppia indimenticata nel mondo dello sport forlivese, in particolare nel ciclismo –fu il primo direttore sportivo di Ercole Baldini e direttore di gara della mitica Coppa Succi – e nel calcio, abbonati storici del Forlì e punto di riferimento dello storico sodalizio amatoriale (fondato nel 1968) Club Forza Forlì ,dal quale partì la scintilla per la rinascita del Forlì Fc nel 2006. Sul verdissimo terreno di gioco concesso da Paolo Rossi, factotum dello Junior Cervia, sfida fra tanti protagonisti del Club Forza Forlì e del Bagno Amati Cervia: le due squadre amatoriali che la coppia hanno seguito per oltre mezzo secolo. la gara, arbitrate da Franco Sirotti, è finita 3-3. Raccolta una somma devoluta all’Istituto Dino Amadori. BAGNO AMATI CERVIA: L.