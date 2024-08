Troppo caldo inizio scuole a ottobre Sindacati e associazioni chiedono revisione calendario scolastico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Roma, 18 agosto 2024 – Il cambiamento climatico contorrido e afa rischia di incidere anche sul. Alcunial ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, di intervenire sulla data didella scuola, peraltro già differente di regione in regione anche in considerazione della differenza climatica. "Con questa afa è assurdo iniziare le lezioni entro metà settembre, meglio”. È la proposta delle, che spingono per slittare in avanti il suono della prima campanella. Una proposta destinata a far discutere. "Ci vuole buon senso e lungimiranza. Anche i cicli produttivi devono cambiare e la pubblica amministrazione deve avviare questi cambiamenti secondo il clima", spiega Marcello Pacifico, il presidente dell'Anief.