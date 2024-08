Sinner ha meno punti da difendere agli US Open | il confronto con Zverev Alcaraz e Djokovic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) I primi 4 del ranking ATP non giocheranno il torneo di Winston-Salem, che scatterà quest’oggi, l’ultimo prima degli US: al termine del torneo di Cincinnati sapremo con precisione quale sarà la fisionomia della classifica mondiale prima dell’ultimo torneo stagionale del Grand Slam. Al momento è già certo che né il serbo Novak, né lo spagnolo Carlos, potranno scavalcare Jannikin vetta alla classifica mondiale al termine degli US: a New York, infatti, il balcanico perderà i 2000della vittoria del 2023, mentre l’iberico ne scarterà 720, essendosi fermato in semifinale nel 2023.