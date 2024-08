Sbandati occupano l’hotel Sgomberati cinque abusivi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Droga in spiaggia tra i lettini, coltelli a scatto a bordo degli autobus, ubriachi al volante e ospitiaccampati dentroabbandonato. Raffica di interventi per i carabinieri della compagnia di Riccione in occasione del Ferragosto. Dall’arenile alla Statale, dalle discoteche prese d’assalto dai turisti fino ai vecchi edifici dismessi: fronti ’caldi’ per i militari dell’Arma che hanno eseguito arresti e denunce. In manette sono finiti tre italianidi 25, 24 e 47 anni, sorpresi ieri notte sulla spiaggia del Marano di Riccione: con loro avevevano 17 pasticche di Mdma, 5 dosi di cristalli della stessa sostanza e 5 dosi di cocaina. La successiva perquisizione nella loro stanza d’albergo a Rimini ha portato al sequestro di 25 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.