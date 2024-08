Quando i seduttori sognavano le cecoslovacche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) "Solo lehanno questo fuoco negli occhi" E’ uno spicchio dell’irresistibile ironia che pervade il film ‘Amarcord’ di Federico Fellini (e Tonino Guerra) nel tratteggiare le vanterie di conquiste amorose dei romagnolida spiaggia in estate. Per poi vantare nelle sere d’inverno al caffè presunti telegrammi da amanti tornate nei loro lontani paesi: ‘Vieni su subito che non ne posso più. Stop’. La presenza di turiste(e non solo) sula nostra riviera un secolo fa non è un’invenzione filmica. C’erano anche a Cesenatico. Lo dimostra questa cartolina fine anni Venti del secolo scorso.