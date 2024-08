Noi come Ilaria Salis | nasce il partito delle detenute maltrattate che attaccano dalla cella il governo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 18 agosto 2024) Ieri il trafficante di esseri umani, detenuto a Panama con gravissime accuse, che ha chiesto adi occuparsi del suo caso, oggi – sulla Stampa – l’appello di decine didel carcere torineseVallette che si riconoscono nella europarlamentare di sinistra scarcerata dall’Ungheria e poi fatta eleggere a Bruxellessinistra. Nella lettera che hanno scritto ai vertici dell’amministrazione penitenziaria il gruppo di donne che si riconosce nellahanno fatto sapere che a Ferragosto, in segno di protesta per le pessime condizioni di vivibilità all’interno dell’istituto. “Se non cambia qualcosa nel giro di poco siamo pronte a manifestazioni di protesta anche clamorose,lo sciopero della fame”, hanno fatto sapere al garante dei detenuti, Monica Gallo.