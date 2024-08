MotoGp a Spielberg trionfa Bagnaia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 18 agosto 2024) 14.50 Peccore di. Terzo trionfo di fila in Austria, il settimo stagionale per il torinese che precede Martin,secondo, e allunga nel Mondiale. Al via Martin, che era in pole, resiste all'attacco di.Ma il piemontese al 2° giro passa con una gran staccata. Dietro di loro ottimo avvio di Bastiani che però non può tenere il ritmo del tandem di testa. Pecco controlla e giro dopo giro allunga sul rivale. Grande rimonta di Marc Marquez che, scivolato nelle retrovie, risale poi fino alla quarta piazza subito dietro Bastianini.