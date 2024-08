Maltempo a Viareggio | allagata la Passeggiata crollano cornicioni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 18 agosto 2024)(LU) – L’intensa pioggia notturna ha causato l’allagamento delladi, trasformando il lungomare in una sorta di ‘effetto Venezia’. Questo fenomeno, purtroppo, non è una novità per la città, dove già in passato episodi simili hanno causato ingenti danni, soprattutto ai negozi lungo la costa, spesso invasi dall’acqua. Stavolta, tuttavia, la situazione è migliorata rispetto ad altre occasioni: già nelle prime ore della mattinata, l’acqua si era ritirata, lasciando solo il ricordo di un problema che rimane irrisolto da tempo. Nonostante ciò, le criticità per i commercianti e i residenti del lungomare sono evidenti, con il rischio che tali eventi si ripetano in futuro. Nel corso della notte, oltre agli allagamenti, la forte pioggia ha causato il crollo di alcunidi terrazzi in diverse zone della città.