Maltempo a Fermo l’autunno è alle porte | alberi caduti e disagi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024), 18 agosto 2024 – È un attimo e tutto cambia, dal cielo sereno col caldo afoso si passa al grigio plumbeo, con tuoni e fulmini. È la cronaca del penultimo fine settimana di agosto, le ferie sono agli sgoccioli e si fa un po’ di fatica ad accogliere il, non fosse che è previsto un deciso calo delle temperature destinato dare tregua dopo giorni feroci. Per oggi sono saltate le principali manifestazioni previste,ha dovuto rinviare al 7 settembre l’attesa ’notte delle candele’, la manifestazione tra suggestione e magia che si tiene a Torre di Palme. Troppo incerto il meteo, troppo rapida l’evoluzione per riuscire a prevedere cosa succederà. Intanto già ieri c’è stato un temporale, breve ma intenso, con una pioggia forte e insistente.