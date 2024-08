La Lazio prende un gol si sveglia e… 3-1 al Venezia

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 18 agosto 2024) di Bruno Cossàr È cambiato l’allenatore, non c’è più Immobile, qualche faccia nuova, ma laè sempre la stessa, nel bene e nel male. Gli undici biancocelesti non s’accorgono che la partita è cominciata, lì in difesa credono di trovarsi alla festa del parroco, fanno un po’ di confusione, scherzano tra loro, finché gli avversari approfittano di una distrazione di Rovella e costringono Provedel a inchinarsi per raccogliere il pallone che con una pedata Andersen al terzo minuto ha depositato in fondo alla rete. Poco male, laè abituata arsi in ritardo. E si, come si! Comincia sùbito l’assalto alla fortezza avversaria.