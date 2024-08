La capitale multiculturale Verso per la prima campanella Avvisi in sette lingue sul sito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Gli stranieri, nella copitale della conceria, rappresentano il 23,1% della popolazione residente. Per presenza di stranieri, quanto a percentuali, il primo comune di tutta la Toscana, il settimo in Italia. Un comune che tornato a crescere ed ha smesso di invecchiare grazie all’immigrazione dall’estero: con i bambini figli di stranieri nati ogni anno che hanno addirittura superato quelli italiani. Un territorio, va detto, che è anche in esempio di integrazione ed accoglienza. Tant’è che in vista della ripresa delle attività scolastiche, il prossimo 16mbre, il Comune ha pubblicato suluna serie di brevi informazioni sull’organizzazione dell’avvio dell’anno scolastico. Informazioni in più. Addirittura: albanese, arabo, cinese, inglese, italiano, francese, wolof.