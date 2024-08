Highlights e gol Verona-Napoli 3-0 | Serie A 2024 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) Ilcon glie i gol di Hellas, match valevole per la prima giornata di. Un parziale d’apertura con poche emozioni, in cui è la squadra di Conte che va in un paio di occasioni più vicino al vantaggio, ma la partita cambia completamente dopo l’intervallo. Undeluxe contro ilche invece non riesce mai a rispondere. Sblocca il risultato Livramento, un nuovo acquisto del ds Sogliano, poi a chiudere i conti è un altro arrivo dell’estate, ovvero il colombiano Mosquera, che non è soddisfatto e nel recupero ne segna un altro per il 3-0 finale. IL TABELLINO GLIE I GOL Mosquera doubles’s lead against.. Conte is going to be very upset pic.twitter.