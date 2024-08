Grave incidente a Savona | 15enne folgorato nel deposito dei treni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 18 agosto 2024) Un ragazzo di 15 anni si trova in condizioni gravissime dopo essere rimastoda una scarica elettrica all’interno deldeidi, situato in via Stalingrado. L’adolescente è attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Paolo, con prognosi riservata. La dinamica dell’L’è avvenuto nella serata di domenica 18 agosto, poco prima della mezzanotte, nell’area di Parco Doria, mentre un violento temporale si abbatteva sulla città. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si trovava in compagnia di due amici quando ha deciso di entrare nelferroviario. Durante una pericolosa incursione, ilsi sarebbe arrampicato su un treno e, toccando un cavo dell’alta tensione, è statoda una potente scarica elettrica.