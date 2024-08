Giannetti riacciuffa di testa il Bologna | al Dall' Ara finisce 1-1 tra rossoblù e Udinese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024), 18 agosto 2024 – Parte con un pareggio l’avventura di Vincenzo Italiano sulla panchina del: tra le mura amiche di un’Ara con oltre 20.000 spettatori presenti, infatti, isono stati fermati sull’1-1. Un pari che lascia non poco amaro in bocca aiche, dopo aver lasciato sfogare all’inizio i bianconeri, sono saliti in cattedra grazie a un eccellente possesso palla e hanno saputo creare con occasioni in serie con Orsolini prima e Ndoye poi. Per arrivare al vantaggio, però, i padroni di casa hanno dovuto attendere il 57’, quando Orsolini ha trasformato un rigore guadagnato da Erlic. Un gol che ha avuto l’effetto di una potente scossa per l’, capace di reagire e trovare, dopo aver fallito un penalty, il pari con l’incornata vincente dial 68’.