Giallo in Val Pusteria trovato il corpo di un giovane | si segue la pista dell’omicidio

(Di domenica 18 agosto 2024) Bolzano, 18 agosto 2024 –in Val. Ilsenza vita di unè stato ristamattina nelle campagne della zona di Vandoies, in Alto Adige. Sul posto sono intervenuti gli inquirenti che, da un primo esame del cadavere, sospettano che il decesso sia riconducibile a una morte violenta. Non è quindi escluso che la morte del, di cui non si conosce ancora l’identità, sia connza di un omicidio. Ma resta in piedi pure l’ipotesi del gesto estremo. I carabinieri stanno effettuando accertamenti per cercare di ricostruire l’accaduto e trovare elementi in grado di capire cosa sia avvenuto realmente.