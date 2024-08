Accoltella ragazzo daspo al minorenne Armi da taglio | due 18enni denunciati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024)urbano e avviso orale per l’autore dell’aggressione avvenuta nella notte di Ferragosto nel cuore di Lungomare Alighieri. Il giovane hato un altroper motivi di gelosia, in seguito all’aggressione è scoppiata una violenta rissa che ha coinvolto un cospicuo numero di persone nel tratto di lungomare di levante che, nonostante l’ora tarda, era frequentato da un gran numero di persone. Provvidenziale l’intervento degli agenti delle due volanti intervenute che hanno evitato conseguenze ben peggiori. I poliziotti hanno infatti prestato le prime cure del caso al giovane aggredito attraverso l’utilizzo di un tourniquet in attesa dell’arrivo dei sanitari. Successivamente gli agenti hanno fermato l’aggressore, intento ad allontanarsi dal luogo dove è scoppiata la rissa.