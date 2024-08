Zirkzee segna al debutto e fa vincere lo United Il Guardian | Il suo fisico e la ricerca del pallone hanno reso la squadra più pericolosa

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 17 agosto 2024) All’esordio stagionale in Premier League, il Manchesterviene salvato da Joshuache all’87’il gol della vittoria contro il Fulham. La prestazione è stata tutt’altro che convincente. Alla fine è stato l’olandese a salvare Ten Hag. Ilcommenta così la partita: “Non è stata di certo la prestazione convincente e dominante che Erik ten Hag avrebbe voluto per dare il via a quella che si spera sarà una nuova era del Manchester, ma un gol del debuttante Joshuae un clean sheet contro il Fulhamportato a ciò che lui desidera. Ten Hag sa che nella scorsa stagione c’è stata una storia simile, quandosuperato il Wolves per iniziare una campagna che si è conclusa con un ottavo posto”.