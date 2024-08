Volevo dei figli così ho contattato un donatore seriale su Facebook Ho pagato 50 sterline per una fiala di spe**a e una siringa Ma cosa gli dirò quando mi chiederanno di loro padre?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Desiderava avere uno più di ogni altrae alla soglia dei 33 anni deve aver pensato che non ci fossero più chance di averli ‘naturalmente’., invece di rivolgersi alle cliniche specializzate, anche a causa dei costi elevatissimi delle procedure, si è rivolta a un uomo che sumillantava la sua straordinaria capacità procreativa. È questa la storia – da non imitare – di Alison Ready che, per amore della maternità, ha dato alla luce due splendidi bambini grazie alla sua discutibile ricerca online. E ora che Isobel, di 7 anni, e Robert, di 4 anni, sono cresciuti, la donna ha iniziato a porsi dei dubbi circa la correttezza morale di questa pratica. “Eroentusiasta che il mio sogno di averepotesse avverarsi che non ho pensato alle implicazioni”, ha spiegato la donna al Mail Online.