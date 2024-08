Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 17 agosto 2024)DEL 17 AGOSTOORE 08.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO RISPETTO AL PRECEDENTE APPUNTAMENTO, LA CIRCONE CONTINUA A MANTENERSI SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA. RICORDIAMO CHE FINO ALLE 16:00 DI QUESTO POMERIGGIO È ATTIVO IL DIVIETO DI CIROCNE PER I MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE. PER INTERVENTI ALLA VEGETAZIONE, ANCORA CHIUSE LA VIA DEL MARE E LA VIA OSTIENSE TRA OSTIA ANTICA E OSTIA LIDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCONE TORNATA REGOLARE SULLA LINEA-NAPOLI VIA CASSINO, RISOLTO IL GUASTO ALLA LINEA A SPARANISE. PERMANGONO RESIDUI RITARDI FINO A 30 MINUTI.