Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2024 ore 08:30 (Di sabato 17 agosto 2024) Viabilità DEL 17 AGOSTO 2024 ORE 08.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO RISPETTO AL PRECEDENTE APPUNTAMENTO, LA CIRCOLazioNE CONTINUA A MANTENERSI SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. RICORDIAMO CHE FINO ALLE 16:00 DI QUESTO POMERIGGIO È ATTIVO IL DIVIETO DI CIROCLazioNE PER I MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE. PER INTERVENTI ALLA VEGETAZIONE, ANCORA CHIUSE LA VIA DEL MARE E LA VIA OSTIENSE TRA OSTIA ANTICA E OSTIA LIDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLazioNE TORNATA REGOLARE SULLA LINEA Roma-NAPOLI VIA CASSINO, RISOLTO IL GUASTO ALLA LINEA A SPARANISE. PERMANGONO RESIDUI RITARDI FINO A 30 MINUTI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2024 ore 07:30 - UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI È IN TRANSITO SULL’A1 ROMA-NAPOLI, SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA ANAGNI E COLLEFERRO VERSO ROMA. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA A SPARANISE. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. PER INTERVENTI ALLA VEGETAZIONE, ANCORA CHIUSE LA VIA DEL MARE E LA VIA OSTIENSE TRA OSTIA ANTICA E OSTIA LIDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2024 ore 20:30 - VIABILITÀ DEL 16 AGOSTO 2024 ORE 20. LA CIRCOLAZIONE È RALLENTATA PER INCENDIO TRA POMEZIA E CAMPO LEONE. I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO, CANCELLAZIONI E REGISTRARE RITARDI. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI FINO A 30 MINUTI SULLA FL8 ROMA NETTUNO. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO LA CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA REGIONE PER INTERVENTI ALLA VEGETAZIONE SONO CHIUSE LA VIA DEL MARE E LA VIA OSTIENSE TRA OSTIA ANTICA E OSTIA LIDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SEMPRE LAVORI MA SULLA TANGENZIALE DI ROMA RIAPERTURA ANTICIPATA DA VIALE CASTRENSE A LARGO PASSAMONTI IN DIREZIONE SALARIA PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER I LAVORI GIUBILARI DI RIQUALIFICAZIONE PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL1 ORTE FIUMICINO AEROPORTO CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER PRESENZA DI PERSONE NON AUTORIZZATE TRA ROMA OSTIENSE E PONTE GALERIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2024 ore 19:45 - ASTRALSPA. TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA. SULLA LINEA ROMA VITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA; FINO AL 27 DI AGOSTO, SONO IN PROGRAMMA I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; IL SERVIZIO È DUNQUE RIMODULATO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. VIABILITÀ DEL 16 AGOSTO 2024 ORE 17. romadailynews
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