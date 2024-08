Vaiolo delle scimmie la scoperta sulla nuova variante | elevato pericolo anche in Europa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Dopo che il 13 agosto il Centro africano per il controllo e la prevenzionemalattie (CDC) ha dichiarato la prima emergenza sanitaria di sicurezza continentale (PHECS) per la malattia mortale, ieri è arrivatala decisione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha lanciato l'allarme massimo su scala globale per ildefinendola "un'emergenza sanitaria pubblica di portata internazionale". A destare preoccupazione è il nuovo ceppo del virus che sarebbe molto più aggressivo e potente rispetto a quello dell'epidemia del 2022. In particolare, esistono due sottotipi del virus: il clade I e il clade II. Il clade I, più letale, è endemico da decenni nel bacino del Congo, in Africa centrale. Il clade II, meno grave, è stato nel frattempo endemico in alcune parti dell'Africa occidentale.