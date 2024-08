Trovato un cane morto | abbandonato da giorni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Unin putrefazionedain un campo, poco distante dalla strada. La rabbia corre sui social. Ieri sono approdate nelle campagne di Camerata Picena le volontarie Oipa le quali hanno allertato gli organi competenti. Ilaveva un elastico intorno alla zampa o alle zampe anteriori. Indignata la ragazza che ha riil corpo ormai senza vita del: "E’ rimasto attaccato ad una sola zampa ora: è tremendo. Non voglio nemmeno immaginare. Una doppia mancanza di rispetto e non è la prima volta in quel preciso posto a distanza di anni. Stiamo cercando il proprietario di questo cagnetto di taglia piccola, presumibilmente anziano, perché sta marcendo in questo campo". Non ci sarebbe microchip.