Sogno di volare sostenuto da Madonna il progetto ravennate per ragazzi a rischio di Pompei

(Di sabato 17 agosto 2024) Ravenna, 17 agosto 2024 – La popstarsosterrà ildi’, ideato dal direttore del Parco archeologico di, Gabriel Zuchtriegel, e Marco Martinelli, fondatore del Teatro delle Albe di Ravenna, che porta sul palco bambini e adolescenti a, in collaborazione con Ravenna Festival. A legare e connettere la vita della pop star, in visita al sito per il suo compleanno, al percorso artistico non è stato solamente la suggestiva cornice degli scavi, ma l’esibizione di circa cinquanta adolescenti, trae ragazze, che hanno mostrato ail loro talento: il gruppo, infatti, dentro al Teatro Romano ha mostrato alcune scene di ‘Pluto: God of Gold’, reinterpretazione della commedia di Aristofane che quest’estate è salita sui palchi die di Ravenna.