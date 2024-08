Si sposa il figlio di Totò Riina scattano le polemiche per un post sui social

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 17 agosto 2024) Nozze, in gran segreto, per Salvuccio, terzogenito del capo dei capi della mafia siciliana,, morto in carcere nel 2017. Il matrimonio si è celebrato probabilmente in Spagna tra il 47enne ed una donna spagnola. Ma a Corleone nessuno ha confermato la notizia della festa di nozze che sarebbero state celebrate il 7 giugno scorso. I festeggiamenti italiani si sono svolti presso un ristorante in contrada Piano Scala, proprio a Corleone, con oltre 200 invitati tra cui i parenti e gli amici della. Presenti tra gli altri le sorelle di, Maria Concetta e Lucia col marito e la madre Ninetta Bagarella, che sposòil 16 aprile 1974, sorella del killer mafioso Leoluca.