Roma | ufficiale la cessione di Kumbulla in prestito all’Espanyol

(Di sabato 17 agosto 2024) Marashlascia laine si trasferisce in fino al termine della stagione. Il difensore ex Verona, pagato dai giallorossi circa 25 milioni nella sessione di calciomercato estivo del 2020, riparte dunque in, dopo aver passato la seconda metà della scorsa stagione al Sassuolo. Ad ufficializzare l'affare è lo stesso club giallorosso attraverso un comunicato sul proprio sito: "L'AScomunica di avere trovato l'accordo con l'Espanyol per laa titolo temporaneo di Marashfino al 30 giugno 2025. Arrivato dall'Hellas Verona nel 2020, il difensore classe 2000 ha collezionato 68 presenze in giallorosso, segnando 4 gol. In bocca al lupo, Marash!".